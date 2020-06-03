شريهان تثير قلق الجمهور بتغريدة غامضة وأحلام تعلق

أثارت الفنانة شريهان قلق الجمهور بسبب منشور لها عبر حسابها على Twitter. دعت شريهان لنفسها، كاتبة: "أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر"، لترد عليها الفنانة الإماراتية أحلام كاتبة: "سلامتك يا غالية".

أوضحت شريهان أنها بخير وأنها تدعو للجميع وليس نفسها، كاتبة: "قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعاً (كل العالمين) وليس نفسي.. حماكم ربي ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر أو أي أذى .. اللهم أمين يارب العالمين".

يشار إلى أن شريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها‎

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