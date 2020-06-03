شقيق ياسمين عبد العزيز يقرر مقاضاة 5 فنانين

القاهرة - لايف ستايل
أعلن الفنان وائل عبد العزيز تقدمه بشكوى لنقيب المهن التمثيلية، ضد 5 فنانين قاموا بسبه والتشهير به، على خلفية أزمته الشهيرة مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.
كتب عبد العزيز عبر حسابه على Facebook: "بعد مكالمه دارت بيني وبين السيد المحترم الأستاذ أشرف ذكي قررت مسح الفيديو والتقدم بشكوي للنقابه ضد كلا من (إدوارد - ريهام سعيد - عمرو عبد العزيز - محمد محمود عبد العزيز - ريم البارودي) مع الاحتفاظ بكافة حقوقي القانونية برفع دعوي ضد كلا من (إدوارد - ريم البارودي - ريهام سعيد - عمرو عبد العزيز) وأخيرا قناه أوربت برنامج القاهره اليوم".
كان وائل عبد العزيز قد انتقد علاقة ياسمين شقيقته بالفنان أحمد العوضي، وعدم إعلانهما عن العلاقة التي تجمعهما رغم أنهما يعيشان سويا، في مارس الماضي، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ضده من العديد من نجوم الفن.
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