شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة محمد رمضان بعد السخرية من صور زفافها: "مش لازم تأذوا حد بكلامكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان علي حملات السخرية من صور حفل زفافها والتنمر علي شكلها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" :"في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي و معنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تأذوا حد بكلامكم".



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وكان النجم محمد رمضان احتفل مساء الإثنين الماضى، بزفاف شقيقته إيمان رمضان، على المهندس حسام حامد، فى حفل أقيم فى بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، واقتصر على حضور عائلة العروسين، حيث بدأ الحفل بالرقص والبهجة والسعادة وانتهى من قسم الشرطة.

وحرص محمد رمضان على حضور الحفل الذى انطلق الساعة الثالثة عصراً وانتهى فى السابعة مساء، إلا أن رمضان لم يمكث كثيراً فى الحفل حيث غادره بعد نصف ساعة فقط، بعدما بارك للعروسين والتقط الصور التذكارية مع الحضور.

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وكانت إيمان رمضان قد احتفلت فى شهر رمضان الماضى، بعقد قرانها على "حسام حامد‎"، وتم عقد القران فى منزل المهندس عبد الحميد والد العريس فى اكتوبر بحضور أخوة العريس الدكتورة جيهان حامد، والمهندسة صافى حامد، وأحمد ووالد العروسة الحاج رمضان وشقيق العروسة "محمود" وحرمه وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة.

يذكر أن النجم محمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.