شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أحمد زاهر ضيف إنجي على فى " أسرار النجوم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل غدا الخميس الفنان أحمد زاهر ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" التى تقدمه الاعلامية إنجي علي على إذاعة نجوم إف إم فى العاشرة مساءا .

ويتحدث زاهر عن دور "فتحي" الذي جسده في مسلسل "البرنس" رمضان 2020، والنجاح الكبير الذي حققه من خلال هذا الدور.

كما يتحدث “زاهر” عن أسرار وكواليس العمل ككل ونجاحه الكبير، ويتحدث عن مشاريعه الفنية المقبلة أيضا.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم وتم طرحه على قناة دى ام سى فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، احمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، أنعام الجريتلى وإنتاج شركة سينرجى.