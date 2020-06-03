شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة الآشعة وتفاصيل الإصابة..رامز أمير يتحدث عن إجرائه عملية جراحية بقدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان رامز أمير على طمأنة متابعيه وجمهوره على حالته الصحية مؤخراً، وذلك بعدما كشف في وقت سابق عن تعرضه لإصابة استلزمت الخضوع لعملية جراحية، حيث كتب عبر حسابه علي موقع انستجرام بوست مطول أرفقه بصورة من الآشعة بالإضافة لصورته أثناء جلوسه علي كرسي متحرك، وقال: "الحمد لله انا دلوقتى فى البيت و بقيت احسن كتير، ان شاء الله الفترة الجاية هبتدى علاج طبيعى و تأهيل على طول عشان ارجع اتشقلب بسرعة????، وبالنسبة للاصابة مكنتش حابب اقولكم بظبط هي إيه عشان متزعلوش بس كله عاوز يعرف، أنا جالى قطع فى الرباط الداخلى فى الانكل و كسر فى الشظية و دول اتعملوا فى العملية الأولى، و الصورة التانية للحجات اللى كانت جوة رجلى و شيلتها فى العملية التانية.

ثم أضاف : "الحمد لله عمر الشقى بقى????، إن شاء الله هطمنكم أول بأول، هعيشكم معايا فترة التأهيل و هوريكم إزاى لما تقع تقوم تانى و تضحك على نفسك كمان????، يا رب بس".



رامز امير

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رامز امير 1

وكان شارك مؤخرا رامز فى مسلسل "الاختيار" لأمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.