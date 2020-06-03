شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تبدأ يومها بهذا الدعاء: أجعل بسمتي عادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة دنيا سمير غانم يومها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام بدعاء شاركت به متابعيها وأصدقاءها، حيث كتبت خلال الدعاء : "اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، يا رب وأجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة، وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة".



دنيا

وكانت دنيا سمير غانم حرصت علي تهنئة صديقها المنتج هشام جمال بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة معه برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان وهم يرتدون الكمامات الواقية، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"أتمني أن تكون أيامك مليئة بالسلام والسعادة والعمل الجاد أخي العزيز الذي أثبت موهبته القوية والفريدة في العديد من المجالات .. أتمنى لك المزيد والمزيد من النجاح ".

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على جانب آخر حرصت النجمة دنيا سمير غانم في وقت سابق علي نعى نجم الكوميديا الراحل ابراهيم نصر، ونشر صورة له عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: "البقاء لله الفنان إبراهيم نصر تشرفت بالعمل معه في فيلم إكس لارج".

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم تستعد لأغنية جديدة تتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة، والذى أعلن بدوره عن ذلك فى وقت سابق حين كتب عبر حسابه علي تويتر أنه يستعد لأكثر من مفاجأة خلال الفترة المقبلة منها أغنية مع دنيا سمير غانم.