“خلك شنب” ينافس “جودزيلا” على الأكثر مشاهدة

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متابعة بتجـــــــــرد: احتل الفيلم الإماراتي «خلك شنب» المركز الثالث من حيث المشاهدة على مستوى الأفلام المعروضة في منصة نتفليكس في الإمارات بعد 24 ساعة من طرحه على المنصة العالمية، في حين جاء في المركز الأول فيلم جودزيلا ، إذ بدأ عرضه لأول مرة بالأمس الاثنين.
وجاء في المركز الثامن على مستوى كافة المحتوى المعروض على «نتفليكس».
ويندرج الفيلم تحت قائمة الأفلام الكوميدية الخليجية، وهو من إنتاج «غبشة فيلمز» وإخراج هاني الشيباني، وتأليف خالد الجابري، وبطولة سعد عبدالله، محمد الكندي، عمار آل رحمة، ومصبح هاشم.
وتدور قصة «خلك شنب» حول 3 شباب يستيقظون ليكتشفوا أنهم في أماكن متفرقة وغريبة، ويحاولون معرفة ما حدث لهم في الساعات القليلة الماضية، وما تعرضوا له وجعلهم يمرون بالكثير من المشكلات والصعاب في قالب مليء بالكوميديا والإثارة والتشويق والغموض.
ويجمع الفيلم بين التشويق والإثارة والكوميديا في مشاهد لا تخلو من المغامرات بين الشباب الذين يمرون بمشكلات في أماكن غريبة، علماً بأن أحداث الفيلم صورت في مناطق متفرقة بين دبي ورأس الخيمة.
ويقدم «خلك شنب» تجربة كوميدية مختلفة من نوعها، حيث استطاع المخرج هاني الشيباني توظيف مهارات الممثلين وشغفهم الفني بشكل رائع، وتأدية أدوار عفوية معتمدة على كوميديا الموقف.
ويشكل الفيلم وجبة كوميدية دسمة مليئة بالترفيه والابتسامة المتواصلة لأفراد الأسرة كافة، ومتنفساً سينمائياً لهم في ظل «كورونا» (كوفيد-19).
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