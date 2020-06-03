جاي زد يتضامن مع جورج فلويد بشراء “إعلانات صحفية”

متابعة بتجـــــــــرد: قام مغني الراب الأمريكي جاي زد وعدد من المحامين والنشطاء وضحايا عنف الشرطة، بشراء صفحات إعلانات في عدد من الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل جورج فلويد، الذي توفي أثناء إلقاء القبض عليه.
وجرى نشر الإعلان، على صفحة مشروع روك ناشن على موقع إنستغرام لمشاركة الصور، التابعة لجاي زد، وكُتب أسفله «من أجل جورج فلويد». وشمل الإعلان مقتطفات من خطاب للناشط الحقوقي مارتن لوثر كينغ عام 1965.
وتم نشر الإعلان في نسخة أمس الثلاثاء من صحف نيويورك تايمز ودنفر بوست وشيكاغو تريبون ولوس أنجلوس تايمز وصحف أخرى، بحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.
وقالت سي إن إن إنه من المقرر نشر الإعلان في مزيد من الصحف اليوم. وقد شهدت أمريكا احتجاجات واسعة النطاق وأعمال سلب في أنحاء البلاد بعد وفاة فلويد نتيجة الخنق في 26 مايو الماضي بعد ما جثم رجل شرطة بركبته على رقبته.
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