كريم بنزيمة: الابتعاد عن الكرة لمدة شهرين صعب للغاية

متابعة بتجـــــــــرد: قال الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء إن الابتعاد عن «لمس الكرة لمدة شهرين أمر صعب للغاية» خلال فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته بعودة التدريبات والاقتراب من خوض مباريات الليغا من جديد، وهو الهدف الأكبر بالنسبة للفريق.

وأوضح بنزيمة في تصريحات للنادي الملكي «تأقلمنا بشكل كبير للغاية، بالطبع مشاركة الجميع في التدريبات أفضل، لأن التدريبات بمفردك في البيت صعبة جداً، حيث التركيز أكثر على الجانب البدني. من الصعب البقاء لشهرين دون لمس الكرة».

ورغم ذلك كله، ينظر صاحب الـ32 عاماً للجانب الإيجابي في هذه الأوضاع، والتطور الحاصل خلال الأيام الأخيرة بالعودة للتدريبات الجماعية بالقائمة الكاملة للفريق.

وقال في هذا الصدد: «الوضع أفضل الآن، ونواصل العمل سوياً، اليوم خضنا مباراة مصغرة، والانطباعات كانت جيدة.. نحن أقرب من أي وقت مضى للعودة لاستئناف الليغا».

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ووضع المهاجم الدولي السابق تعويض فارق النقطتين مع المتصدر والغريم التقليدي برشلونة كأبرز أهداف الميرينغي في الوقت الحالي، وأضاف: «لدينا رغبة كبيرة في العودة للبطولات والفوز بالمباريات. الأهم في الوقت الحالي مباراتنا أمام إيبار، وسنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية».

وأردف: «اللعب أمام مدرجات خاوية سيكون مختلفاً، لأننا اعتدنا دائماً على مساندة الجماهير، ولكني أتمنى دعمهم لنا أمام التليفزيون. ندرك أن علينا الفوز بالمباريات، لأن هذا أمر مهم بالنسبة لنا وللنادي».

كما تحدث بنزيمة في نهاية تصريحاته عن رسالة مواطنة ومدرب الفريق زين الدين زيدان للاعبين، وحثهم دائماً على الاستمتاع داخل الملعب، مع امتلاك الكرة بشكل أكبر بأقل مجهود بدني ممكن.

وسيعود الفريق الملكي، الذي يمتلك 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف البلاوغرانا، لمبارياته في الليغا يوم 13 يونيو المقبل باستقبال إيبار على ملعبه المؤقت (ألفريدو دي ستيفانو)، بسبب أعمال التوسعة في ملعب (سانتياغو برنابيو).