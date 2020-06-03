عمرو واكد مع النجمة الإباحيّة ميا خليفة.. المصريون غاضبون!

متابعة بتجـــــــــرد: لم يسلم الممثل المصري عمرو واكد من الإنتقادات اللاذعة بعد الكشف عن مشاركته في مسلسل “Ramy” بجزئه الجديد، وهو من بطولة الممثل الأميركي من أصول مصريّة رامي يوسف ونجمة الأفلام الإباحيّة ميا خليفة.
ووصفت وسائل إعلاميّة مصريّة ظهور عمرو واكد مع ميا خليفة في عمل واحد بـ”الفضيحة”، وورد في أحد المقالات ” يبدو أن قلّة العمل كانت هي الدافع الحقيقي لعمرو واكد من أجل المشاركة في مسلسل أميركي بطلته مايا خليفة”.
وفي حين ركّز آخرون على قصة المسلسل عن أحوال العرب المسلمين في الولايات المتحدة الأميركية، أعرب مصريون عن غضبهم من عمرو واكد واتهموه بالمشاركة في تشويه صورة العرب والمسلمين في أميركا، وأضاف البعض “العمل يصوّر العرب على أنهم شهوانيين يبحثون عن المتع الجنسية”.
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