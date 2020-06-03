فيديو لـ أصالة وابنها على الشاطئ يتسبّب بضجة كبيرة: “هاي حركات أم وابنها؟”

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السورية أصالة أحدث ضجة كبيرة وموجة من الجدل في أوساط المتابعين. وبدت فيه برفقة ابنها خالد أثناء وجودهما في أحد المنتجعات البحرية. وتفاعل الأخير مع موسيقى أجنبية صاخبة فيما كانت يحتضن والدته التي لم تكف عن تقبيله.

وتعرضت الفنانة على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات حيث رأى الكثير من رواد أحد حسابات “إنستغرام” التي اعادت نشر المقطع أنهما لا يعيان ما يفعلان وتوجهوا إليهما بعبارات قاسية التي وصلت في بعض الأحيان إلى الشتم. ومما كتبوا: “هاي حركات ام وابنها؟”.

ويشار إلى أن الفنانة أبدت في وقت سابق تعاطفها مع الفنانة المصرية نهال نبيل ووالدتها على إثر إعلان إصابتهما بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد. ونشرت صورة لنبيل مرفقة إياها بالتعليق: “صباح حلو طيّب كوجه صديقتي القريبة الغاليه نهال. أدعوا لها معي كيّ تمرّ منّ محنتها لأنّ الحياة تحتاجها بشدّة، لأنّها نقيّة وفيّة طموحة مُحبّة. هي أختي وغاليتي وشريكة نجاح وحنونة. في كلّ ثانية أرجو ربّي أنّ يُعيدك ووالدتك الغالية بيتكم ليزين بكم وأنتو بتمام الصحّة والعافية باربّ العالمين”.