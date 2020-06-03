هل اختبأ دونالد ترامب وعائلته في قبو البيت الأبيض فعلًا؟

متابعة بتجــــــــــرد: نقل موقع CNN الأميركي عن مصدر قوله إن رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب عبر عن غضبه بسبب ما تم تداوله من أخبار كشفت اختباءه في قبو البيت الابيض المحصن.

ولفت المصدر إلى أنه أعلم مساعديه على إثر هذا برغبته في الخروج والظهور خارج بوابات المقر الرئاسي. وتابع أنه أراد التقاط صورة أمام كنيسة سانت جون القريبة وذلك بعدما أقدمت الشرطة على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا في المكان.

وتوجه الرئيس الأميركي إلى هناك لهذه الغاية سيرًا على الأقدام وسط حراسة أمنية مشددة وظهر أمام عدسات المصورين وهو يحمل نسخة من الإنجيل معلقاً: “لدينا دولة عظيمة”.

كذلك تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار ضجة كبيرة. وظهر فيه الرئيس وهو يقف أمام الكاميرات برفقة زوجته ميلانيا قبل أن يرسم على وجهه ابتسامة.

ولوحظ في المقطع أنه توجه إلى الاخيرة بالكلام طالبًا منها أن تبتسم بدورها وهو ما فعلته بطريقة مصطنعة. وتفاعل مع المقطع الكثيرون حيث ووصل عدد مشاهديه على أحد حسابات “إنستغرام” إلى أكثر من 204 آلاف في ساعات قليلة.