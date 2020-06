الموسيقى تعزف "صمتا" تضامنا مع "فلويد"

دشن صناع الموسيقى بهوليوود، الثلاثاء، مبادرة جديدة تحت شعار The Show Must Be Paused، تقضي بوقف جميع الأنشطة الموسيقية من تسجيل الأغاني ووقف الفعاليات والحفلات، وتأجيل طرح أي أعمال موسيقية تضامنا مع المتظاهرين الغاضبين بسبب مقتل جورج فلويد، وذلك لمدة يوم كامل.



وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن رموزا من صناع الموسيقى بهوليوود، أمثال كوينسي جونز مكتشف موهبة مايكل جاكسون، والنجمة الشابة بيلي إيليش الحاصلة على جوائز جرامي لأكثر من مرة، انضموا لهذه المبادرة، بنشر وسم لشعارها #TheShowMustBePaused، على موقع تويتر.





Advertisements

وقالت الصحيفة إن جميع العاملين بصناعة الموسيقى من شركات إنتاج واستديوهات، أوقفوا نشاطهم بشكل كامل الثلاثاء، بتنظيم من مؤسسة Live Nation.

كما شملت المبادرة وقف بث جميع البرامج الإذاعية ذات الصلة بعالم صناعة الموسيقى مثل راديو MTV وراديو VH1 وراديو "كوميدي سنترال"، وراديو ViacomCBS.

وشهد موقع أنستقرام الثلاثاء تظاهرة افتراضية، شارك بها المئات من رموز الفن والرياضة والمجتمع في أوروبا وأمريكا، بنشرهم لصورة سوداء على حساباتهم الخاصة، تضامنا مع المتظاهرين الغاضبين من مقتل جورج فلويد.