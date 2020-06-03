"The Wretched".. فيلم رعب يتصدر شباك التذاكر بأرقام قياسية

نجح الفيلم الرعب الجديد The Wretched من إنتاج شركة IFC للإنتاج السينمائي، في تربعه على قمة شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الخامس على التوالي محققا رقما قياسيا نادرا لم يتكرر سوى 4 مرات فقط على مدار 23 عاما ماضية في السينما الأمريكية.

وحسب موقع مجلة "فوربس"، فإن الفيلم، تربع على قمة شباك التذاكر الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي، وهو الإنجاز الذي لم يسبق وأن حققه سوى 4 أفلام، هي "تيتانك" (1997)، و"الحاسة السادسة" (The Sixth Sense) للنجم بروس ويليس 1999، و"أفاتار" (Avatar) عام 2009، و"النمر الأسود" (Black Panther) ضمن عالم أفلام marvel السينمائي والذي طرح عام 2018.





وقال الموقع إن الفيلم الذي يخرجه الشقيقتان "بريت ودرو بيرس"، حقق في أسبوعه الخامس 181 ألف دولار، بعد عرضه في 75 دار عرض سينمائي بالولايات المتدة.





سينما السيارات لها الفضل

يعود الفضل في هذا النجاح الذي حققه فيلم The Wretched إلى سينما السيارات التي أصبحت المنفذ الوحيد المتاح لمشاهدة عروض سينمائية في ظل أزمة غلق دور العرض السنيمائية بسبب كورونا.

ووفقا لتقرير نشره موقع "موفي ويب"، فإن الفيلم منذ بداية طرحه مطلع مايو الماضي، كان متاحا للعرض للجمهور عبر عدة ساحات عرض من سينما السيارات.

وفي صالات السينما الأمريكية، تم عرضه في 12 صالة عرض فقط، وحقق داخل الولايات المتحدة إيرادات في اسبوعه الأول بلغت 65 ألفا و908 دولارات، وفي أسبوعه الثاني، بلغت إيراداته، 69 ألفا و608 دولارات بمعدل زيادة 5.6%.

Advertisements





وفي اسبوعه الثالث، بلغ عدد صالات العرض التي طرح بها الفيلم 21 صالة عرض سينمائية، وحقق إيرادات 91 ألفا و975 دولارا، بمعدل زيادة 32.1%.





وفي أسبوعه الرابع سجل ارتفاعا كبيرا في إيراداته الأسبوعية، محققا نحو 236 ألفا و334 دولارا بحلول عطلة "يوم الذكرى" الذي يحتفل به بتكريم الجنود الأمريكان الذي قتلوا في ساحات المعارك.





وبحلول 31 مايو الماضي، كانت وصلت الإيرادات الإجمالية لفيلم The Wretched لـ 841 ألفا و760 دولارا، وأوضح موقع "فوربس" أن هذا قد لا يكون مبلغا كبيرا في عالم إيرادات السينما الأمريكية ولكنه إنجاز كبير للشركة المنتجة للفيلم IFC التي يقدر عمرها بعالم صناعة السينما بعقدين فقط من الزمان.





وفي حال استمر فيلم The Wretched في تصدره لشباك التذاكر للأسبوع السادس على التوالي، سيكون قد حقق رقما قياسيا جديدا وسيكون فقط الفيلم الـ 16 الذي يحقق هذا الإنجاز منذ عام 1980 بالولايات المتحدة.



