سارقة الكعكة.. حديث مواقع التواصل في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت سيدة أمريكية نجمة الإنترنت بعد انتشار فيديو لها وهي تحمل كعكة سرقتها أثناء نهب محل الحلويات Cheesecake Factory في الاحتجاجات التي اندلعت بمدينة سياتل في العاصمة واشنطن.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن فريقاً من قناة KIRO-TV التقط الفيديو للسيدة وهي تحمل قالب كعك فراولة كامل في محيط محل الحلوى الواقع في شارع "بايك" وسط مدينة سياتل.

وأثناء بث المقطع عبر القناة الأمريكية، قالت المراسلة إن الحلواني تعرّض للنهب وأقرت أنه لم يكن من الواضح من أين حصلت تلك السيدة على الكعكة تحديداً، إذ كانت تحمل أيضاً زجاجة خمر ومزهرية صغيرة.

وبعد بث هذا المقطع، انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً "تويتر".

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وعلى الرغم من أن مستخدمي الشبكات الاجتماعية أعربوا عن استيائهم من النهب، إلا أن مشهد السيدة التي تحمل قالب كعك أضحكهم كثيرًا.

ويعد هذا المحل واحداً من المحلات التجارية التي تعرضت للسرقة والتخريب بعد ساعات طويلة من التجمعات والمسيرات السلمية في سياتل.

وبدأت الاحتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد في عدد من المدن عبر الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بعد ظهور فيديو لضابط شرطة مينيابوليس ديريك شوفين وهو راكع على عنق فلويد لعدة دقائق متجاهلاً استغاثاته المتكررة من أنه غير قادر على التنفس.

وفرض حظر تجول إلزامي في أنحاء سياتل من مساء الأحد وحتى الخامسة من صباح الإثنين استجابة للمخاوف من الاحتجاجات العنيفة.