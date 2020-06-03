رجاء الجداوي في حالة حرجة.. 11 يوما على إصابتها بكورونا

تطورت الحالة الصحية للفنانة المصرية المصرية رجاء الجداوي في الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، وتم نقلها لغرفة العناية المركزة داخل مستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية المصرية ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.



وكشف الدكتور سعيد السقعان مدير الشؤون الصحية بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية عن حدوث مضاعفات في الحالة، إذ أصيبت الفنانة رجاء الجداوي باضطراب في ضغط الدم بشكل لافت وارتشاح في الرئة.

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وكتبت نجلتها أميرة مختار، على صفحتها في فيسبوك، أن الحالة تراجعت، ولكنها لم تفقد الوعي حتى هذه اللحظة.

وكانت رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا في 24 مايو الماضي، ودخلت مستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية، وبعد 11 يوما من دخول المستشفي ساءت حالتها وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي .

ولدت رجاء الجداوي في 6 سبتمبر 1938، وبدأت شهرتها من العمل عارضة أزياء ثم انتقلت للعمل فيى مجال التمثيل و من أبرز أعمالها "دعاء الكروان ، الواد سيد الشغال وبوبوس .