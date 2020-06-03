كنزة مرسلي تنافس نجمات العالم ولايف ستايلز ستوديوز تدعمها

دخلت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي ضمن قائمة الترشيحات للمنافسة على لقب أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020.

وتتنافس كنزة في المسابقة الى جانب كبار النجمات اللواتي دخلن القائمة من حول العالم أمثال بيلي ايليش، دوا ليبا، ايل فانينغ وغيرهن.

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كنزة التي تتمتع بشعبية واسعة في العالم العربي، تلقت الدعم من جمهورها، بالاضافة الى الدعم الكبير من شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تعاونت مع كنزة بأربع أعمال فنية حتى الآن. وفي اول تعليق للشركة على ترشيح كنزة على لقب اجمل وجه قالت “لايف ستايلز توديوز”: “وأجمل شخصية كل التوفيق ان شاءالله لجميلتنا كنزة”.

نذكر ان كنزة مرسلي كانت قد فازت مؤخراً بجائزة Golden Panther Awards عن أفضل فنانة في الشرق الاوسط، حيث أتى الفوز ليتوج رحلة نجاح جمعت شركة الانتاج الرائدة في الاعمال المصورة “لايف ستايلز ستوديوز” وكنزة مرسلي بسلسلة من الأعمال الفنية حققت نجاحات كبيرة على مدار سنوات، بدأت في عام 2018 بـ “ملكة سبأ”، ثم “قتّال” في عام 2019، ثم “La Casa Del Amor” في عام 2019 أيضاً، وآخرها “كانت باينة” في عام 2020 الأغنية التي اقتربت من ثمانية ملايين مشاهدة في أسابيع قليلة. والكليب من اخراج عادل سرحان.

أيضاً التعاون مستمر بين الشركة وكنزة بعمل فني خامس سيجمعهما قريباً.