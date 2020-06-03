توم كروز ينوي بناء قرية خالية من كورونا.. والسبب غير إنساني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد انتهاء ذروة خطر فايروس كورونا في معظم دول العالم وانخفاض أعداد الوفيات والإصابات التي يتسب بها المرض، بدأت الكثير من الأعمال والقطاعات بمزاولة أعمالها تدريجيًا ضمن قواعد الصّحة والوقاية العامة من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات والمداومة على تعقيم اليدين والأسطح.

وعالم السينما كأي قطاعٍ آخر، حيث بدأ الممثلون وطاقم العمل بالعودة إلى استديوهات ومواقع التصوير لاستكمال ما بدأوه من مشاريعٍ هوليوودية توقفت بسبب حالة الإغلاق العام والحجر المنزلي الذي قررته معظم حكومات العالم.

ومن بين هؤلاء النجوم الذين عادوا للتمثيل النجم العالمي "توم كروز"، والذي كان قد بدأ بتصوير الجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة Mission: Impossible أي "المهمة المستحيلة"، وتوقف بسبب انتشار فايروس "كوفيد-19".

ولكي يتمكن من استكمال أعمال التصوير، قرر كروز وفريق عمله نقل عمليات التصوير من مدينة البندقية الإيطالية إلى المملكة المُتحدّة، وليس ذلك فحسب، بل قرروا أيضًا بناء قريةٍ كاملة خالية من كورونا في موقعٍ مهجور للقوات الجوية الملكية في أوكسفوردشير.

وبسبب تأجيل عمليات التصوير جبرًا في الأشهر الماضية، اضطر فريق العمل أيضًا لتأجيل موعد إطلاق الفيلم الذي كان مقررًا في شهر يوليو من عام 2021 إلى شهر نوفمبر من نفس العام.

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وفي نفس السياق، قال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "لقد تأخر الفيلم بالفعل بشكل كبير، ولا توجد علامة على عودة الأمور تمامًا إلى طبيعتها في أي وقت قريب، لذا فهذه طريقة لمحاولة النهوض والتحرك مرة أخرى بسرعة وأمان."

وأضاف قائلًا: "من الصعب أيضًا الحصول على غرف فندقية في الوقت الحالي، حيث يتم إغلاق معظمها في المستقبل المنظور، لذلك إما بناء قرية أو تأخير التصوير لفترة أطول، وسيعني ذلك أن بعض أكبر النجوم في العالم سيعيشون معًا في موقع تخييم فخم بينما يعملون جنبًا إلى جنب مع بقية الفريق."

وأنهى المصدر تصريحاته بالقول: "ستكون باهظة الثمن، لكن دائمًا توم يفعل الأشياء أكبر وأفضل من أي شخص آخر، وهناك الكثير من ركوب العربات في هذا الفيلم. وسلسلة أفلام المهمات المستحيلة جميعها حققتت نجاحات ضخمة في شباك التذاكر، والاستوديو يسير في الطريق الصحيح لاستعادة ذلك".