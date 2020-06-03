علا الفارس: ابن الخليل زلزل عرش ترامب بـ20 دولارا.. ومزوة كمان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتادت الإعلامية الأردنية علا الفارس إبداء رأيها والتعليق على كل حادثةٍ يمر بها العالم، حتى باتت تعليقاتها توصف بأنها مثيرة للجدل في الكثير من الأحيان وبأنَّ علا ربما تتعمد ذلك في كل مرة.

ومؤخراً علقت المذيعة الأردنية على المظاهرات التي تشهدها أمريكا بعد مقتل جورج فلويد، على يد شرطي أمريكي أبيض خنقًا بوضعه ركبته على رقبة الضحية وتجاهله طلبات الإستغاثة، وهو ما وصف بأنه جريمةٌ عنصرية خاصةً وأنَّ جورج من أصحاب البشرة السوداء.

وقالت الفارس عبر تغريدة لها في تويتر: "بعض الدول دفعت ملايين الدولارات وفوقها فلسطين هدية لترامب كي يحفظ لها عروش من فيها، وعلى حين غرة ابن الخليل الأبية زلزل عرش ترامب بـ 20 دولارا ومزورة كمان".

وأثارت هذه التغريدة موجةً من الانتقادات لعلا الفارس، بسبب ما اعتبره رواد تويتر نوعاً من السخرية وتناول قضية مقتل رجل بسبب لون بشرته بطريقة فكاهية.

كما قال البعض إن الفارس بهذه التغريدة أساءت بشكل واضح للشعب الفلسطيني الذي تنتمي له عبر تلمحيها بأنه وراء العديد من مشاكل دول العالم بشكلٍ أو بآخر.

ويبدو أن الهجوم الكبير الذي تلقته الفارس بسبب تغريدتها دفعها للقيام بحذفها على الفور، دون أي توضيح أو تبرير يمكنه أن يخفف من الهجوم عليها.

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وتصدر اسم الفارس قائمة الأكثر تداولًا اليوم في محرك البحث غوعل، بعد الضجة الكبيرة التي اُثيرت حولها.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب تغريدة للإعلامية الأردنية بهجوم كبير عليها، إذ سبق وأن غردت بطريقة اعتبرها البعض مُسيئة للشعب السعودي مُستهينة بأغنية "هلا بالخميس"، وتسببت هذه الحادثة بطرد الفارس من قناة "ام بي سي" حيث كانت تعمل لسنوات هناك.

وما زالت حادثة مقتل جورج فلويد تُلقي بظلالها على الشارع الأمريكي الذي يعيش انتفاضة واسعة رفضًا للعنصرية وطريقة تعامل الأمن مع الأمريكان الأفارقة، هذه المظاهرات اجتاحت جميع ولايات أمريكا، وتسببت بالعديد من حوادث التخريب والمواجهة مع قوات الشرطة الأمريكية.

وفي التفاصيل شك أحد العاملين في سوبرماركت تعود ملكيته لـ شخص يدعى محمود أبو ميالة وهو فلسطيني الأصل بأن الـ 20 دولارا التي دفعها مزورة وقام بالاتصال بالشرطة التي جاءت من أجل اعتقال جورج، وقام الشرطي بالضغط بركبته على رقبة جورج حتى الموت.

وتضامن العديد من المشاهير والأشخاص حول العالم مع الضحية جورج فلويد رافضين العنصرية بكل أشكالها، وخرجت مظاهرات عدة في عدد من المدن الأوروبية من بينها العاصمة الفرنسية باريس، وبالرغم من القبض على الشرطي المتسبب بمقتل جورج فلويد إلا أن حالة الغضب لم تهدأ حتى اللحظة.