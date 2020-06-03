ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة دخول والدتها في غيبوبة بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن الفنانة المصرية رجاء الجداوي، فقدت وعيها بعد نقلها إلى الرعاية المركزة، عقب تطور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتداولت العديد من المواقع نبأ فقدان رجاء لوعيها ودخولها في غيبوبة، ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الخبر وتداوله على نطاق واسع، الأمر الذي دفع أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي إلى الظهور وحسم الجدل حول الحالة الصحية لوالدتها.

وكتبت أميرة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "ماما في الرعاية المركزة ولكن الحمد لله لم تفقد الوعي.... ربنا يحفظها وادعوا لها بالشفاء"، لتنفي بشكل قاطع الأنباء التي ترددت عن دخول والدتها التي تبلغ من العمر 82 عامًا، في غيبوبة.

وانهالت التعليقات على منشور ابنة رجاء الجداوي، حيث أعرب المتابعون عن حزنهم الشديد من التطورات المفاجئة للحالة الصحية للفنانة القديرة، وتمنوا لها الشفاء العاجل وتغلبها على الفيروس اللعين.

Advertisements

وكشفت مصادر خاصة بـ"فوشيا" في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أن الفنانة القديرة شعرت بصداع في الرأس وضيق في التنفس وألم في الصدر، مشيرة إلى أنه بقياس نسبة الأكسجين في الدم تراوحت نسبته من 87 لـ89، وهو ما استدعى دخولها العناية المركزة، بشكل سريع.

وكانت التقارير المتداولة، قد أكدت أن رجاء الجداوي شعرت بأعراض الفيروس بعد مدة قليلة من ذهابها لعزاء رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل الذي ضم عددًا كبيرًا من الإعلاميين ولاعبي كرة القدم والفنانين وآخرين.

وأعلنت مصادر مقربة من الفنانة في وقت سابق أن رجاء الجداوي تعيش في حالة غضب بعد التقاط صورة لها من داخل المستشفى الذي تتعالج فيه، حيث ظهرت مستلقية على سرير الشفاء في الإسماعيلية وبدا عليها التعب والإرهاق.

ولفتت المصادر إلى أن الجداوي لم تكن تعلم عن التقاط صورة لها ولم تعط الموافقة عليها، وبعدها وجهت الفنانة رسالة عبر مداخلة تلفزيونية قالت فيها: "أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ما توصلوش للي أنا فيه ده".

وشاركت رجاء الجداوي في موسم دراما رمضان المنقضي في بطولة مسلسل" لعبة النسيان"، مع دينا الشربيني وأحمد داوود.