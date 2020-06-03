هل عاد جان يامان وديميت أوزدمير للتواصل مجددا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن علاقة الفنانة التركية ديميت أوزدمير بمواطنها وزميلها الفنان التركي جان يامان، ما زالت تحظى بالكثير من الاهتمام والمتابعة، والشائعات خصوصا وأنَّ الطرفين يعملان على إثارة الشكوك حولهما بين الفترة والأخرى؛ إذ نشرت صحيفة "تقويم" التركية ادعاءً يفيد بأنَّ يامان وديميت عادا للاجتماع معا مرة أخرى.

وبحسب الصحيفة التركية فإنَّ النجم التركي الذي كان جذب الاهتمام مؤخرا بحديثه حول علاقته بديميت أوزدمير؛ إذ وصفها بالصديقة، وهو ما رآه بعضهم صناعة للسلام بينهما، عادا للالتقاء ببعضمها بعضا، على الرغم من تأكيدات يامان قبل فترة بأنَّ تعليقه على صورة ديميت لا يعني شيئا ولا يوجد بينهما أي شيء؛ إذ قال: "لا يوجد شيء من هذا القبيل. لم ألتق بها منذ فترة طويلة، ولكن دائمًا ما تكون قيمة مهمة للغاية بالنسبة لي. لسنا غاضبين، نحن لا نتكلم مع بعضنا، لكنني أحبها".

وجاء هذا الخبر الذي وصفته الصحيفة بأنه قنبلة، بعد تصريح يامان في مقابلةٍ له، بأن حقه أن يمارس العلاقة مع النساء؛ لأنه شاب ولديه رغبات، مضيفًا بأن النساء تغريه وهذا أمر طبيعي.

كما زعمت الصحيفة بأنَّ يامان قال حينها حول علاقته بديميت: "كانت الرغبة الجنسية لديميت عالية، ولم نتمكن من تحقيق الانسجام، إذ كانت فتاة متهورة".

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يُذكر أنَّ جان يامان لم يسلم من الانتقادات والهجوم الذي تعرض له من الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه يقصد إحداث ضجة حتى يبقى اسمه متداولاً بين المتابعين ووسائل الإعلام.

في حين دافع البعض الآخر عنه ولفتوا إلى أن أغلب الفنانين لديهم التصرفات نفسها ولكن الفرق بينهم وبين جان يامان أن هؤلاء لا يفضلون التحدث عن علاقاتهم، وهو الأمر المختلف عند يامان الذي لا يخجل من ذلك، مشيرين إلى أن تصريحاته طبيعية ولكن ردود الفعل عليها هي من تجعله يتصدر الحديث بين المتابعين ووسائل الإعلام.

هذا وكان اسم النجمة التركية قد تصدر الأخبار إلى جانب اسم الفنان التركي كرم بورسين بعد وجود إدعاءاتٍ بوجود علاقة حبٍ تجمع الطرفين، وهو الأمر الذي نفاه بورسين جملة وتفصيلا مؤكدا على أنه ما يزال أعزب.