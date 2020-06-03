زوجة خالد سليم تكشف علاقتها بفيديو كليب "اللي فات مات"

قال الفنان خالد سليم إن عنوان الفيديو الكليب الجديد له، "اللي فات مات"، ينطبق على الكثير من الأحداث في حياته، ولعله ينطبق خاصة على مرضه في بداية عام 2019، والعملية التي خضع لها في الأحبال الصوتية.

وفي حواره مع برنامج MBCTrending، لخص خالد سليم موضوع الفيديو كليب قائلا إنه يحكي عن قصة حب جميلة تعرضت لمشاكل، لكن الحبيبين يشعران بالاشتياق، وبأن ما حدث يجب أن يمضي ليستمر الحب.

وعن تصوير الكليب في لبنان رغم ظروف البلد، قال خالد سليم إنه لم يضع في اعتباره أي شيء، وهو يشعر بالأمان هناك طوال الوقت، وبأنه يعمل في بلده الثاني، ووسط أناس يحبهم ويحبونه، وأعرب عن أمله في أن تتاح له الفرصة للغناء باللهجة اللبنانية، ولقاء مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين خلال تواجده في البلد.

من جانبها، أكدت زوجة خالد سليم أنها تدعمه على الدوام، ولا يمكن ألا تكون معه وهو يعود للموسيقى والغناء، وكشفت عن أنها أعدت معه جميع تفاصيل الكليب، الذي كانت فكرته هي عودة خالد سليم بإطلالة جديدة إيجابية جدا، وبموسيقى قريبة إلى الناس، وقالت إنها توقعت تحول الأغنية إلى Hit من البداية.

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وأضاف خالد سليم أنه انتهى من تسجيل أربع أغنيات منفردة جديدة، ويخطط لأن تشكل مع أغنيتين أخريين ألبوما غنائيا قصيرة Mini album، وذكر من عناوين الأغاني المقبلة "يا جميل"، و"عشمني"، و"دمر حياتي"، الدرامية بعض الشيء على حد وصفه.



أغنية "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، والفيديو كليب من إخراج ريشا سركيس.

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