راغب علامة يحلُم بعالم نظيف ويصف تجربته الجديدة بـ"العظيمة"

أطلّ الفنان اللبناني راغب علامة في الحفل العالمي "وان هيومانتي" وهو حفل موسيقي يضم معظم نجوم العالم في بث مباشر على الإنترنت.ووجه علامة في بداية إطلالته رسالة إنسانية إلى جمهوره قال فيها إنه يحلم بعالم نظيف تتضامن فيه شعوب العالم مع بعضها فيكون ممتلئاً بالإنسانية.

ولم تكن هذه الرسالة الوحيدة للفنان اللبناني حيث أنه أضاء أيضاً على الجانب الإيجابي من الحجر المنزلي الذي تعيشه معظم دول العالم حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا، وبعد هذه الرسائل قدم علامة ثلاث أغانٍ والبداية كانت مع "الحب الكبير"، ثم زاد لديه الحماس عندما أدى أغنية "أنا اسمي حبيبك" واختتم إطلالته بأغنية "أحضني أكثر".

وفيما يتعلق بهذا الحفل العالمي أوضح علامة في لقاء له على تلفزيون دبي بأنه رتب الأغاني التي أداها في هذا الحفل على أساس أن كل البشر حتى غير الناطقين باللغة العربية يستطيعون التفاعل معها من خلال الموسيقى حتى ولو لم يفهموا الكلام.

وضم الحفل 150 مشاركة فنية أيضاً من نجوم من مختلف دول العالم، وفيما يخص ذلك أعرب علامة عن سعادته لاجتماعه مع كل هؤلاء الفنانين المهمين، لأن هذا الحفل بنظره يجمع كل العالم على الإنسانية بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون. معتبراً أنه من المهم جداً كفنانين عرب من الصف الأول أن يجتمعوا في حفل عالمي حول هذه القضية خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها الكرة الأرضية.

وبيّن راغب أن أصحاب الحفل اتصلوا بالشركة المنتجة الخاصة به، وعرضوا عليه الفكرة بأن ينضم إلى الحفل، قائلاً إنه عندما سمع هذه الفكرة كان سعيداً جداً ورحب بالعمل معهم، لأنه لا أحد لديه مصلحة من هذا الموضوع إلا لخدمة الإنسانية، فهو يعتبر أن الفن هو "الناطق الرسمي باسم الإنسان".

وهذه المشاركة تُعتبر الأولى للفنان راغب علامة بحفل موسيقي مباشر على الإنترنت، حيث صرح في لقاءات سابقة بأنه يرفض هذا الموضوع، وبخصوص ذلك قال علامة إنه كان يقدم رسالة لجمهوره وليس من المعقول عند انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي أن يكون جمهوره غير موجود. مؤكداً أن الناس المحبين له موجودون دائماً وهو من واجبه أن يصل إليهم بأية طريقة ممكنة ولو كانت مستحيلة.

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ووصف علامة هذه التجربة بأنها كانت عظيمة على الرغم من أنه لم يغنِ مقابل جمهوره لكنه تعرق وشعر بالتعب خلال فترة ظهوره في الحفل على مدى 15 دقيقة، مشيراً إلى أن شعوره عندما يغني ويتفاعل مع جمهوره مختلف تماماً عن غنائه لوحده في بث مباشر، إذ لا يوجد أجمل من اللقاء المباشر بحسب قوله، متمنياً أن يعود ويلتقي جمهوره على المسرح في الأيام القريبة الآتية.

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