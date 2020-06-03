عبدالمجيد عبدالله يُعلّق على الفتاة التي رسمت ملامحه على وجهها بالمكياج

أشاد الفنان عبدالمجيد عبدالله بالفتاة الكويتية أمل بعد أن تمكنت من رسم ملامحه على وجهها عن طريق "الميك أب السينمائي" حيث استطاعت أن تصنع بـ"الميك أب" وجها قريبا جدًا من الفنان، وسط إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا بموهبتها. وأشاد عبدالمجيد بالفتاة عبر تغريدة له قال فيها "أنتي فعلاً فنانة وموهوبة شكرًا لك"، كما قامت الموهوبة الكويتية بعمل شخصيات للفنان المصري محمد رمضان وسهير البابلي.

كان عدد من محبي عبد المجيد قد هاجموا الفتاة، ورأوا أن ما قامت به هو تشويه لنجمهم، وكان يجب عليها أن تحترم مكانة وتاريخ عبدالمجيد عبدالله، واصفين ما قامت به هو استهزاء وسخرية من الفنان. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المقطع وسط تعليقات الإعجاب والضحك، وأكد المعجبون أنها تمكنت من تطبيق الشخصية بدقة، حتى لو كان هناك بعض المبالغة في الملامح، ولكنها تحتاج إلى وقت بسيط للوصول إلى قمة تطبيق الشخصية بشكل كامل وواضح.

يشار إلى أن "أمير الطرب" يستعد لوضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد، والذي يتضمن تعاونات كبيرة مع أكبر الملحنين والشعراء في الخليج، وأكد عبر حسابه في "تويتر" إلى أن الألبوم يتضمن أعمالا ستكون حديث الساحة الفنية.

وقدم عبدالمجيد معايدة جمهوره من خلال فيديو له عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "حبايبي كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم، وحبيت أعايد عليكم صوت وصورة، وأنا طبعا أعد ألبومي وأتمنى أن ينال إعجابكم وربنا يزيح هذه الغمة عنا وترجع أيامنا لطبيعتها".

وبمناسبة عيد الفطر السعيد طرح أغنية جديدة تحمل عنوان "عادت عليكم" وذلك على قناته الرسمية عبر يوتيوب.

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