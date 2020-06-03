صلاح عبد الله يدعو للراحل علي عبد الرحيم: يجعل طول معاناتك في ميزان حسناتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي النجم الكبير صلاح عبد الله الفنان الراحل على عبد الرحيم، الذى رحل عن عالمنا أمس، إثر ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، حيث كتب صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"تصبح في جنة الرحمن ياعلي، قادر كريم يجعل طول معاناتك في ميزان حسناتك.. أرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء".



صلاح عبد الله



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وتوفى الفنان على عبد الرحيم بعد ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى بحياته، ويعتبر من أشهر أدواره شخصية "سامبو" بفيلم "شمس الزناتى" مع الزعيم عادل إمام.

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كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا فى مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2011، وتكمن المفارقة فى رحيل الفنان على عبد الرحيم بعد فترة قليلة من رحيل الفنان إبراهيم نصر صاحب دور جعيدى فى فيلم شمس الزناتى وارتبط الثنائى بمشهد رحيلهما الملحمى فى هذا العمل الفنى الخالد.

و لم يمهل القدر الفنان على عبد الرحيم كى يصور دوره فى ‏مسلسل خالد بن الوليد لمخرجه رؤوف عبد العزيز، إذ ‏توقف تصوير العمل قبل شهر رمضان بسبب انتشار ‏جائحة كورونا، خاصة أن المسلسل شأنه شأن الأعمال ‏التاريخية والدينية يعتمد على "المجاميع" لتصوير مشاهد ‏الغزوات والمعارك.‏ وكان من المقرر أن يبدأ الفنان الراحل على عبد الرحيم ‏تصوير المسلسل بعد شهر رمضان، إلا أن الموت عجل ‏برحيله.

وكان "عبد الرحيم" تمنى عودة قطاع الإنتاج مرة أخرى لإنتاج ‏الأعمال الدينية، قائلاً: "نحن نفتقد المسلسلات التاريخية ‏والدينية، التى قدمها القطاع لسنوات طويلة تركت علامة ‏فى نفوس المتابعين وأبرزها (لا إله إلا الله) و(رسول ‏الإنسانية)