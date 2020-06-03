شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدهور حالة رجاء الجداوي الصحية..هانى رمزي: الدعاء لحبيبة الكل بالشفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان هاني رمزي رسالة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عقب تدهور حالتها الصحية بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلن الفريق الطبي المتابع لحالتها عن دخولها العناية المركزة بسبب سوء وضعها، وكتب هاني رمزي عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"ربنا يشفيكى يا حبيبتى وإن شاء الله تشدى حيلك وتقومى بالسلامة ... إدعوا لحبيبه الكل بالشفا".



هاني رمزي

وكشف مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بعد دخولها العناية المركزة، فجر أمس.

وقال المصدر الطبى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن رجاء الجداوى، دخلت العناية المركزة بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"،

وتم وضعها على جهازCPAP، وأصبحت فاقدة الوعى.

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وقالت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنها أجرت اتصال بالطبيب المشرف على حالتها الصحية، طمئنها، لكن تعلم مدى تدهور حالتها الصحية داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، ولا تملك إلا الدعاء لها، أن يتم شفائها على خير، مطالبة كل محبى والدتها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت "أميرة"، قالت فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

كانت نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة برجاء الجداوى، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية.