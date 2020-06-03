شكرا لقرائتكم خبر عن "صراع الأموال بطرق غير مشروعة"..الوجه الآخر لماجد المصرى فى ثانى بطولاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش النجم ماجد المصرى قضية مهمة فى المجتمع المصرى بمسلسله الجديد "الوجه الآخر"، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، والذى ينطلق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فى ثانى بطولاته المطلقة بعد ما قدم الرومانسى فى مسلسله "بحر"، والشخص الحنون والجدع والطيب خلال الأحداث، لكن فى مسلسله "الوجه الآخر"، يدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

مسلسل "الوجه الآخر"، يكتبه فداء الشندويلى، ويخرجه سميح النقاش، حيث بدأت شركة "سينرجى" التحضيرات للمسلسل قبل شهر رمضان، وتوقف تحضيراته لإنشغال الشركة بأعمال شهر رمضان، وتعود التحضيرات مجدداً مع فريق العمل حالياً.

وتعاقدت الجهة المنتجة للمسلسل مع كل من، الفنان ماجد المصرى، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسنى، وتجرى حالياً الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات مع بعض الشباب.

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مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

يشار إلى أن ماجد المصرى، شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً وقت عرضه في رمضان المنصرم، وشارك فى بطولته آسر ياسين، محمد إمام، أحمد العوضى، محمد رجب، أحمد وفيق، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى، كما شارك أيضاً ماجد المصرى كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين" مع النجوم محمود حميدة، وخالد النبوى، وريهام حجاج، ومحمود حجازى، ونبيل عيسى، وأخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد على .