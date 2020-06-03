شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بدء تصوير فيلم هنيدى "النمس والإنس" شهرا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المخرج شريف عرفة تأجيل البدء فى تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى فى الفترة الحالية، حيث كان مقررا بدء تصوير المشاهد الأولى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب اجراء بطل العمل محمد هنيدى عملية قسطرة فى القلب ومنعه الأطباء من النزول تماماً فى الوقت الحالى، على أن تكون فترة التأجيل شهرا حتى يتعافى هنيدى من مرضه بشكل نهائى.

يشار إلى أن هنيدى طمأن جمهوره من خلال ”الخليج 365”، وقال إنه أجرى عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامتين، منذ 10 أيام، لافتاً إلى أنه لم يخبر أحد بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، قائلاً: "مكنتش راضى أقول عشان محدش يتخض.. والحمد لله أنا طبيعى وكويس".

يذكر أن المخرج شريف عرفة وشركة الإنتاج تعاقدا مع كل من محمد هنيدى، منه شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، للمشاركة فى بطولة "النمس والإنس" وجارٍ التعاقد مع مجموعة أخرى من الممثلين خلال الأيام المقبلة.

ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.