أغنية "غيب" لفضل شاكر تتجاوز 2 مليون مشاهدة بعد 4 أيام من طرحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت أغنية "غيب" للفنان اللبناني فضل شاكر، 2 مليون مشاهدة، بعد 4 أيام من طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب. الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. Advertisements من ناحية أخرى يستعد فضل شاكر لطرح 5 أغاني جديد خلال العام الحالي، يتعاون خلالها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي.

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