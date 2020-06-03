تراند اليوم : رجاء الجداوي تدخل في غيبوبة ومحاولات لإنعاشها

تشهد الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، تراجعًا كبيرًا إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ أمس، حيث تم نقلها للعناية المركزة بعد معاناتها من صعوبة التنفس.
ونقلت صحف محلية عن مصادر طبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل الطبي التي ترقد فيها الفنانة المصرية بمحافظة الإسماعيلية، أن "الجداوي" دخلت في غيوبية وفقدت الوع وتتم محاولات لإنعاشها، مشيرًا إلى أنها احتاجت إلى "ماسك أكسجين"، ، ثم تم وضعها على جهازCPAP، وأصبحت فاقدة الوعى.
وكانت ابنة رجاء الجداوي "أميرة"، قالت فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.