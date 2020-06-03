سيركان تشاي أوغلو يحتفل بعيد ميلاده أونلاين مع والديه وتوأمه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي سيركان تشاي أوغلو بعيد ميلاده الـ33 في أجواء مختلفة عن أي عام مضى، بسبب أزمة كورونا العالمية وتداعياتها، حيث يلتزم الفنان الشاب بالعزل المنزلي مع حبيبته أوزجي جوريل.

سيركان قرر مشاركة أسرته الاحتفال بعيد ميلاده عبر مكالمة فيديو مشتركة مع توأمه أركان وحبيبته، بالإضافة لوالديهما، وهي المكاملة التي وثقها الفنان الشاب بصورة للذكرى، كونه احتفال استثنائي في ظروف لم تتكرر من قبل، كما شارك متابعيه بصورة ظهر فيها يحمل قالب كيك عيد ميلاده، حيث تلقى تهاني محبيه متمنيين له عام جديد ملئ بالنجاح.

يُذكر أن سيركان تشاي أوغلو وقع في غرام أوزجي جوريل خلال كواليس تصوير مسلسل «موسم الكرز» عام 2014، وفي تصريحات سابقة لها، أكدت أوزجي أنها لم تقع في حب سيركان منذ النظرة الأولى، وقالت: «لم نحب بعضنا من النظرة الأولى. لقد أخذنا وقتاً طويلاً بتعارفنا حتى اخترنا بعضنا البعض عن حب وقناعة تامة»، واعتبرت تحول قصة حبهما في أحداث المسلسل إلى الحقيقة مجرد «حظ»،في الوقت الذي سبق وصرح الثنائي بعدم تفكيرهما في الارتباط أو الزواج بشكل رسمي حتى الآن.

من ناحية أخرى، ينتظر سيركان تشاي أوغلو عرض مسلسله الجديد «حياة جديدة» المأخوذ عن الفيلم الأمريكي الشهير «Body Gard»، والذي يشارك في بطولته أمام ميليسا أسلي باموك.