مايا دياب تثير الجدل بتغريدة غامضة: “وحشونا الناس اللي بوجّين”

متابعة بتجــــــــرد: أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب جدلًا واسعًا عبر موقع “تويتر” بسبب تغريدة نشرتها مساء أمس الثلاثاء في 2 حزيران/يونيو أثناء مشاهدتها إحدى الحلقات التلفزيونية.

وكتبت مايا عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “في شي عم بحضرو على التلفزيون هلّأ ذكرني بغنية ل حبيبي تامر حسني، من كتر الناس اللي بمية وج وحشونا الناس اللي بوجّين”.

تغريدة مايا دياب أشعلت تعليقات المغردين، فساد جوّ من التكهنات في ردود متابعيها على التغريدة لم يهدأ حتى لحظة كتابة هذه السطور.

من جهتها التزمت مايا دياب الصمت بعد هذه التغريدة تاركةً الباب مفتوح أمام التكهنات بشأن هوية الشخصية التي قصدتها بما كتبته.

Advertisements

جدير بالذكر أن مايا دياب طرحت منذ فترة كليب أغنيتها “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية.

أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.