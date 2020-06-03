أحلام تتألق بإطلالة ملكية ساحرة في جلسة تصوير جديدة

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة الإماراتية أحلام، صورًا جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة ملكية ساحرة في أحدث جلسة تصوير عقدتها منذ فترة، وذلك عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأطلت أحلام في الصور، بفستان أنيق باللون الكاشمير ومطرز بمجموعة من النقشات والفصوص الفضية، كما وضعت حزام على الخصر ليبرز رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام فى مكياجها على اللون الزهري الفاتح للعيون، والذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه بلون ناعم يتناسب مع إطلالتها. واختارت رفع بعض الخصلات من شعرها لتتناسب تسريحتها مع إطلالتها الرائعة. ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الأنيقة باللون الفضي عبارة عن قرط وخاتم لليد.

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صور أحلام حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين أعربوا عن إعجابهم الدّائم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

جدير بالذكر أن أحلام طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.