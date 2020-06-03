خاص- كارلا حداد تعود بأربع حلقات خاصة من Fi Male وهذا ضيفها الأول

تعود مقدمة البرامج كارلا حداد الى استديوهات LBCI لتصور أربع حلقات جديدة من Fi Male لعرضها كل ليلة سبت الساعة 9:35 مساءً عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال وذلك خلال شهر حزيران.

وفي معلومات خاصة لـ “الخليج 365” علمنا ان الممثل وسام حنا سيفتتح الحلقة الأولى من البرنامج يوم السبت المقبل، على أن يحل في الحلقة الثانية ضيف سياسي، وفي الحلقة الثالثة فنان والمفاوضات جارية حالياً مع أحد الشخصيات لتصوير الحلقة الرابعة والاخيرة من هذا الموسم.

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فقرات Fi Male ثابتة خاصة ان البرنامج جديد ولم يعرض منه سوى حلقات عديدة ولكن كل فقرة مختلفة عن الأخرى بحسب الضيف في حال كان سياسياً او فنياً أو اعلامياً تتغير الفقرات من تلقاء نفسها.

كارلا لن تغيب كثيراً عن المشاهدين لأنها ستعود لتصور موسم جديد من البرنامج في ايلول/سبتمبر المقبل مع البرمجة الخريفية.

نذكر أن “حداد” سبق واستقبلت ضيوف من مختلف المجالات نذكر منهم الفنان الكوميدي هشام حداد، النائب الياس حنكش، الفنان طوني ابو جودة، الفنان السوري علي الديك، الاعلامي سامي كليب، الفنان محمد اسكندر.