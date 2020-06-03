فرح بسيسو مختلفة تماما في ظهورها بعد غياب.. والجمهور يشبهها بالرجال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة الأردنية فلسطينية الأصل فرح بسيسو أظهرتها بملامح مختلفة تمامًا ما سببّ صدمة للجمهور، إذْ بدت عليها علامات التقدم في السن.

وأحدثت الصورة جدلًا بين متداوليها بسبب شكل فرح بسيسو حيث دخلت دائرة اهتمام الجمهور بعد تناقل الصورة بشكل مكثف وضعها في قائمة التريند عبر محرك البحث غوغل.

ورأى البعض من الجمهور أن فرح بسيسو بدت كالرجل بسبب ملامح وجهها دون مكياج وبتجاعيد واضحة، بينما دافع عنها آخرون مشيرين إلى أنها لم تُجر أي عملية تجميل في حياتها معتبرينها جميلة بكل حالاتها، كما هاجموا من شبهوها بالرجل، مشيرين إلى أنها لو كانت قد أجرت عمليات تجميلية لما رحمها أحد من الانتقاد.

ونشر رواد مواقع التواصل أيضا صورة سابقة للفنانة فرح بسيسو قارنوا فيها بين ظهورها الحالي وظهورها في إحدى أعمالها الفنية وتذكروا ما قدمته من مسلسلات خلال مسيرتها.

في المقابل تناول آخرون معلومات تفسر طول غيابها فقالوا إن فرح بسيسو اعتزلت الفن وتزوجت ورزقت بطفلتين ثم تركت مصر وسافرت إلى أمريكا حيث تقيم حاليًا.

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وحقّقت الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا في فترة التسعينات، ساعدها على ذلك جمالها البسيط الطبيعي وهدوؤها ونعومتها، حيث شاركت في العديد من الأعمال السورية الناجحة من بينها الجوارح بدور بثينة، عرسان آخر زمن، كما شاركت كضيفة شرف في الجزء الأول من مسلسل الفصول الأربعة.

واشتهرت فرح بسيسو في الدراما السورية وعرفها الجمهور العربي كفنانة سورية، إلا أن بسيسو هي فنانة فلسطينية لأب من غزة وأم من نابلس، ولدت في مدينة نابلس، وانتقلت وعاشت في الكويت وهي بسن الـ 3 سنوات، وبقيت هناك حتى بدأت مشوارها الفني في سوريا.

وبالإضافة لمسلسل "الجوارح" قدّمت فرح بسيسو عددًا من الأدوار المهمة التي تركت بصمةً في تاريخها ولدى جمهورها، من بينها دور الجليلة في مسلسل "الزير سالم" إلى جانب الفنان رفيق علي أحمد، والفنان سلوم حداد والفنانة سمر سامي، وعدد كبير من نجوم الفن في سوريا، وقدّمت دور الجليلة زوجة كُليب.

وكان آخر أعمالها مسلسل "حلاوة الروح" والذي شارك فيه عدد من نجوم سوريا ومصر ولبنان، من بينهم الفنان المصري الراحل خالد صالح، والفنان السوري مكسيم خليل، كما اقتحمت عالم تقديم البرامج وشاركت في تقديم "كلام نواعم" على قناة "ام بي سي"، كما شاركت الفنان السوري عابد فهد في مسلسل لعبة الموت إذ جسّدت دور شقيقته.