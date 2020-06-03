فوز الفهد تكسر الحجر المنزلي مع زوجها وتبرر (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كسرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد وزوجها رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، الحجر المنزلي بعد شهرين من زواجها، حيث ارتبطا منتصف مارس الماضي في ظل تداعيات أزمة كورونا المنتشرة في العديد من بلدان العالم.

وجاء خروج فوز وزوجها للمرة الأولى بعد زواجهما بعد أقل من أسبوع على إعلانه إصابتها بالملل والاكتئاب من الجلوس في المنزل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فوز الفهد وهي تحاول تبرير كسرها الحجر المنزلي من خلال مقطع فيديو وثقّته عبر "سناب شات"، فقالت: "ما تفكرون إني طلعت وكده إحنا طلعنا بس عشان نشم هوا .. ومن وقت الزواج بنطلع بس لبيت أهلي ولكن ولا مرة من وقت تزوجنا مو طالعين بروحنا تخيلوا".

وأضافت: "تخيلوا أول طالعة لينا متزوجين اليوم روحنا لنسوي ستار بكس حتى لابسة درس الله ليوريكم حاسة كإني نازلة من يخت أو بصيف أو مسافرة كده الأجواء اللي عم بعيشها".

واختتمت فوز الفهد: "روحنا سوينا ستار بوكس وكماماتنا معانا أهي عشان ما حد يقول وين إجراءاتكم .. والستار بوكس أصلا ما في ما تنزلون ولا شيء ديروا بالكم ما يسوالنا ترجع لأول مرحلة".

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وأحدث المقطع جدلًا بين المتابعين فالبعض تهكم عليها بسبب حديثها حول عدم خروجها من المنزل كون الأمر طبيعيا وأنها مثلها مثل غيرها من المواطنين الجالسين في منازلهم بسبب تداعيات فيروس كورونا إضافة إلى أنها من اختارت الزواج في فترة الحجر المنزلي.

وكانت فوز الفهد قد شاركت متابعيها على السوشيال ميديا، مشاعر الملل والاكتئاب التي أصابتها مؤخرًا بسبب الحجر المنزلي، مشيرة إلى أنه مر على زواجها شهران وهي جالسة في المنزل وجها لوجه مع زوجها دون أي زيارات عائلية أو سفر، وهو ما جعل الملل يتملكها.

وقالت فوز في مقطع فيديو لها عبر "سناب شات": "أنتم مستوعبين أن أنا صار لي شهرين متزوجة طلعت من بيت لبيت وإحنا اتنين بس وجهنا بوجه بعض طول الوقت.. أوك وناسج وكيوت وكل شيء بس الحين خلاص ملينا وصار الوضع خطر.. أنتي لو تقابلين أختك كل يوم بتملي".

وأضافت: "إحنا بس اتنين ما عندي عيلة ولا أولاد ولا إخواتي ولا خواني هنا.. صار العيد بروحنا صار رمضان بروحنا فطَر وسحور والعيد بروحنا يعني صدق شلون؟".

واختتمت: "أنا من من كتر ما أحس الوضع سيء ومليت وزهقت أحاول أسوي أجواء وأسمع أغاني، أعرف معلومات زيادة عن كورونا.. ونومي كمان قل جدًا بسبب عدم الحركة.. باختصار نصيحتي ليكم حاولوا تطلعون أي شيء إيجابي حتى لا تكتئبون".