شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشارك فى موسم رمضان 2021 بتوقيع الكاتب باهر دويدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم محمد إمام فى موسم رمضان المقبل 2021 بمسلسل من تأليف باهر دويدار، وهناك جلسات عمل سرية بين الجهة المنتجة للعمل والبطل ومؤلف المسلسل للوقوف على القصة التى يقدمها محمد إمام بالموسم الرمضانى المقبل، واختيار الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل، وتحديد موعد لانطلاق التصوير.

يشار إلى أن محمد إمام شارك فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "الإختيار"، للنجم أمير كرارة وقدم فيه دور الضابط الشهيد هيثم فتحى ضمن الأحداث، واستشهد فى الحلقة الخامسة بأحد الأكمنة في سيناء خلال معركة شرسة بين قوة الكمين بقيادة إمام وبين مجموعات الارهابيين في مشهد مؤثر جدا يدمي القلوب.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وكان آخر أعمال محمد امام فيلم "لص بغداد" الذى طرح فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى وحقق ايرادات وصلت الى 32 مليون جنيه قبل رفعه بسبب اغلاق دور العرض للوقاية من فيروس كورونا، وشارك فى بطولة الفيلم ياسمين رئيس، فتحى عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن "توتا" وأمينة خليل وتأليف تامر ابراهيم إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز."