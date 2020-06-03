كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر التصويت مستمر حتى 17 يونيو.. معتز هشام يحصد نسبة مرتفعة في استفتاء "الخليج 365 الفني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفنان الشاب معتز هشام على نسبة عالية من الأصوات في استفتاء الخليج 365 الفني كأفضل ممثل صاعد اليوم الاربعاء الموافق 3 يونيو.

وبلغ عدد الأصوات لمعتز هشام نحو 22103 صوت بنسبة 11.89 % وعلى أن يتم ظهور النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.

وشارك معتز هشام في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "الاختيار"، بتجسيد شخصية هشام عشماوي وهو صغيرًا.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، خالد كمال، أحمد رزق، وأخرون.