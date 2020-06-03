شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "Poppy" أول فيلم نيوزيلندي محلي يستأنف تصويره منذ تفشي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي عن استئناف تصوير فيلم Poppy في نيوزلندا ليكون بذلك أول فيلم محلي نيوزلندي يستأنف تصويره منذ تفشي فيروس كورونا حول العالم، ومع قيام الدولة بالسماح بالفتح الجزئي واستئناف النشاط سيقوم فريق العمل بالتصوير حتي يوم الخميس المقبل ليتم الانتهاء من العمل الذي بدأ تصويره قبل تفشي الوباء .

الفيلم هو العمل الأول للمخرجة ليندا نيكول و يروي قصة شابة مصابة بمتلازمة داون وترفض تعريفها بإعاقتها وتقرر السيطرة على حياتها ويأتي تمويل الإنتاج من صندوق لجنة الأفلام النيوزيلندية ، وهو مصدر مخصص تم إطلاقه في 2018 للاحتفال بمرور 125 عامًا على الاقتراع العام لنيوزيلندا.

الفيلم يتم تصويره في موقع خاص واحد على ساحل كابيتي، ويتضمن فريق العمل ثلاث مجموعات رئيسية وطاقم منخفض العدد ليسمح بالقيام بممارسة التباعد الإجتماعي.

في سياق متصل بدأت الدول تسمح بعودة تصوير الأفلام بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا حيث يُسمح الان رسميًا لـ كل من أفلام Batman و Fantastic Beasts 3، أن يتمكنوا من استئناف الإنتاج في المملكة المتحدة بعد أن توقفوا في منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة فيروس كورونا التى أجبرت العالم على التوقف، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screenrant"، على أن يستئف التصوير ولكن بـ فرض بعض القيود لتجنب إصابة أي من فريق العمل بالفيروس.

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كما سمحت بعض الدول أيضا بفتح دور العرض بشكل جزئي بسعة ثلث عدد المقاعد تقريبا وكشف موقع جاست جيرد عن تحديد يوم 24 يوليو المقبل لعرض فيلم Mulan بدور العرض السينمائى، وهو الفيلم الذى كان من المقرر عرضه فى مارس الماضى، لكن تفشى فيروس كورونا حرمه من العرض.

فيلم Mulan، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.