شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى ينتظر عودة النشاط المسرحى لعرض مسرحيته "حزلقوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر النجم أحمد مكى قرارات الحكومة المصرية لعودة النشاط المسرحى من جديد لكى يعرض مسرحيته الجديدة "حزلقوم"، حيث كان مقرر عرضها على مسرح كايرو شو، الفترة الماضية ولكن بسبب الوباء الذى حل على البلاد وهو فيروس كورونا تم تأجيل العرض بعد قرار الحكومة بغلق المسارح ودور السينما والأنشطة الترفيهية لعدم انتشار الفيروس.

وعرضت مسرحية "حزلقوم" فى موسم الرياض فى شهر فبراير الماضى، وحققت أعلى الإيرادات هناك، واحتفل مكى بهذا النجاح مع فريق العمل، حيث كان الإشراف الفنى على العرض مجدى الهوارى، إخراج كريم سامى، ويشارك مكي البطولة نخبة من فناني الكوميديا منهم بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ميرنا جميل، وآخرون.

وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.