صور.. أحلام تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: خضعت الفنانة الإماراتية أحلام، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها ومتابعيها الصور عبر حسابها بـ"إنستجرام". وعلقت "أحلام"، على الصور قائلة: "كأني عمري ما حبيت، كأنك أول إحساسي". وتلتزم أحلام بالإجراءات التي تتخذها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا، وتتواجد في منزلها وتستغل فترة العزل في التواصل مع جمهورها، إذ تشاركهم عدد من الوصفات الطبيعية، وتشاركهم تفاصيل يومها عبر "سناب شات".

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