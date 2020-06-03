دينا الشربيني تنشر صورة بعدسة مصور عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة دينا الشربيني، بطلة مسلسل لعبة النسيان جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام". الصورة التي نشرتها "دينا"، من جلسة تصوير لها بعدسة المصور كريم نور، المعروف إنه مصور النجم عمرو دياب. مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

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