بشعار لا للعنصرية .. نجوم الفن يؤيدون السلام العالمي

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية بعض المظاهرات التي مشبت عقب انتشار ظاهرة العنصرية، كما زاد الأمر سوء بعض اقتاحم بعض المتظاهرين المتاجر وسلبها، بالإضافة إلى إشعال النيران في سيارات الشرطة.

ومن ناحيتها غضب بعض نجوم الفن مما يحدث في دولة أمريكا، والتي تعد واحدة من أهم بلدان العالم، وأعربوا مستائين عما يحدث من الأعمال تخريبية ومن العنصرية وخاصة اتجاه البشرة السمراء، ورفعوا صور سوداء لون لتعبر عن حزنهم لما يحدث، وأخرين رفعوا عبارات ضد العنصرية.

وفي هذا التقرير سنصرد نجوم الفن الذين رفعوا شعار لا للعنصرية نعم للسلام:-

نشرت الفنانة العالمية بريتني سبيرز صورة توضح من خلاله بأنه لا يوجد فرق في البشرة البيضاء والسمراء، مؤكدة بأن الجميع متساوي.

ونشر الفنان العالمي أشر كليب بعنوان they donot care about us لملك البوب مايكل جاسكون، ويدور الكليب حول عدم التفرقة العنصرية بين ذات أصحاب البشرة السمراء والبيضاء.

وصرحت الفنانة العالمية بيكي جي بأهمية العادلة، بالإضافة إلى أن يوم وفاة مايكل فلويد لم ولن ينسى حتى يكون المستقبل أفضل.

وأوضحت الفنانة العالمية كريستينا أجيليرا بأن الحب والأمل والسلام والمساواة والتغير والتقبل، كل تلك أسحلة لمواجة العنصرية.

وصرحت الفنانة رانيا يوسف قائلة: ما حدث في أمريكا مع جورج فلويد مثال بسيط لما يحدث في كل دول العالم من عنصرية

ضد اللون و الدين والاسم وغيرها من العنصريه التي نقابلها يوميا من اشخاص لا يصفون الا مرضى يعيشون بيننا ونقابلهم كل يوم.

لابد من الوقوف معا ضد كل شخص عنصري في كل شي كل شخص يسمح لنفسه أن يتفوه بعنصريته ضد الاخرين نا قررت استخدم منصاتي الاجتماعيه للتوعيه ضد العنصريه بكل أنواعها، وبدعي كل زملائي انهم يقدموا توعيه ضد العنصريه بكل أنواعها الموجوده في كل دول العالم.. مهما كانت قوتك لا تستخدمها في إيذاء الاخرين.

ونشر الفنانان أوكا وأورتيجا صورة يعبران فيها عن السلام ولا يوجد اختلاف بين الناس، وجاء ذلك عبر حسابهما الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وطرح النجم سعد لمجرد صورة باللون الأسود، وذلك ضماننًا مع ملوك البشرة السوداء.

بينما نشرت الفنانة راندا البحيري صورة وتعبر فيها عن المساوة، وعلقت عليها قائلة: الدم لونه واحد.

وتضامنت النجمة العالمية سيلين ديون أيضًا حيث نشرت صورة باللون الأسود.

وطرح باند 5 سيكوندس أوف سمر، صورة حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باللون الأسود، ذلك تضمانًا مع مايكل فلويد.

واستبدل أيضًا اتحاد الدبليو دبيلو إي صورة حسابه باللون الأسود كما علق

بأنه يدعم جميع البشرة السمراء حول العالم، وأنه سينقل جميع أصوات البشرة السوداء من خلاله.

كما طرحت النجمة العالمية شاكيرا صورة سوداء عبر صفحتها الرسمية، وذلك تضماننًا لنشر السلام.

ودعم باند فوزي حملة النساء السوداوات في صناعة الموسيقى وذلك في كل يوم ثلاثاء من ذات العام، لتخليد ذكرى مايكل فلويد، ولتذكير الناس بأنه لا يوجد عنصرية.

وقالت الفنانة ريهام أيمن في رسالة إلى محبيها: معًا ضد مرض العنصرية الذي يصيب بعض العقول البشرية في كل البلاد و ضد القتل و التهجم علي البني آدمين بحجة لون بشرتهم .. ضد العنصرية بكل أشكالها.

ونشرت الإعلامية العالمية ريا أبي راشد صورة سوداء لتدعم البشرة السوداء.

ووجهت الفنانة العالمية ناتي ناتاشا رسالة قائلة من خلالها بأن الجميع خلق متساوي، وأنه يجب دع جميع المواهب ذو البشرة السمراء حتى لا يتعرضوا لمثل تلك العنصرية مرة أخرى.

ودعمت الفنانة العالمية كيتي بيري أغاني "black out Tuesday"، وذلك عقب حادث مقتل مايكل فلويد.

ونشرت الفنانة العالمية ديمي لوفاتو صورة سوداء عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك.

وصرحت النجمة العالمية ريانا قائلة: أصحاب البشرة السوداء ليسوا سيئيين، ولا نشتري ونبيع فيهم.

ووجهت الفنانة العالمية زوي دويتش رسالة شديدة اللهجة، والتي نصت على: أقف متضامنة مع كل من يحتج وأعد بأن أتبرع وأقرأ وأشارك زأصوت كما سيتم إعادة نشر جميع المحتويات على صفحتي للأسبوع القادم من القادة السود لتضخيم رسائلهم .. يحتاج بعض ذو البشرة البيضاء لتضخيم أصوات البشرة السمراء، والتي نحتاج إلى سماعها أكثر من غيرها.

ونشرت الفنانة جميلة البداوي صورة سوداء، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.