كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر التصويت مستمر حتى 17 يونيو.. محمود إمام يحصد نسبة مرتفعة في استفتاء الخليج 365 الفني - 3 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة "الخليج 365" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

حصد الفنان محمود إمام على نسبة عالية من الأصوات في قائمة أفضل ممثل دور مساعد، حيث بلغ عددهم 11711 صوت، بنسبة 6.3% في استفتاء الخليج 365 الفني اليوم الاربعاء الموافق 3 يونيو.

وخاض الفنان محمود إمام هذا السباق الرمضاني بمشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، ومع الفنان يوسف الشريف بتجسيد شخصية أحد قوات أمن شركة إنيرجي كو فط مسلسل "النهاية".