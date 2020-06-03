تراند اليوم : وضع الفنانة رجاء الجداوي على جهاز التنفس الصناعي – ادعولها

قال الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إن الفنانة رجاء الجداوي تنشر جوا طيبا في مستشفى العزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج “يحدث في مصر”، عبر شاشة “MBC مصر”: “حصل مضاعفات من ارتفاع درجة الحرارة ونقلناها إلى الرعاية المركزة وفي مرحلة الجهاز التنفسي التداخلي مرحلة ما قبل جهاز التنفس الصناعي”.

وتابع: “حالتها غير مستقرة وكلنا نتابع الحالة، ووزيرة الصحة اطمأنت عليها، ولدينا 12 حالة غير مستقرة تتابعها اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة يوميًا، ومن بين هذه الحالات رجاء الجداوي، واطمأنت عليها اللجنة اليوم”.