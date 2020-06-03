تراند اليوم : أحمد زاهر عن محمد رمضان : حذروني من الشغل معاه لكني اتفجأت

قال الفنان أحمد زاهر إن مسلسل البرنس، هو أول تعاون بيني وبين الفنان محمد رمضان، وفي بداية الإعلان عن هذا التعاون هناك الكثير ممن حذرني منه ومن العمل معه ومن أسلوبه مع زملائه، ولكني لم أكترث لهذا الكلام وعندما خضت التجربة تفاجأت بشخصية محمد رمضان،

واضاف زاهر خلال لقائه في برنامج It s showtime ، على قناة CBC ، مع الإعلامية مها الصغير محمد شخص محترم لأبعد الحدود يحترم زملاءه، ومنذ أول بروفة بيني وبينه وحدثت كمياء بيننا في التمثيل، فبالرغم من أن المشاهد التي كانت بيننا جميعها كره وعداوة إلا أنه لم يحدث كمياء لم تخرج للجمهور بهذه العظمة

كنا نساعد بعضنا البعض في المشاهد، ونضيف بعض الإفيهات، ولم أدر لماذا كل هذا الحقد والغيرة على محمد رمضان، ولكني أعتقد أنه بسبب نجاحه في سنين صغيرة استطاع أن يصل للنجومية ويرى الكثير أنه لا يستحقها، ولكني أرى أن رمضان يستحقها بجدارة فهو شخص مجتهد جدًا وفنان حقيقي.