شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار فيكتوريا ماهوني لإخراج فيلم Kill Them All الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الاختيار على فيكتوريا ماهوني، مخرجة الوحدة الثانية لـ فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker، لإخراج الفيلم الجديد Kill Them All، المقتبس من رواية كايل ستاركس المرسومة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع" Hollywood reporter"، على أن يكون الفيلم الجديد من إنتاج شركة Paramount، على أن يدور الفيلم الجديد في إطار دراما وتشويق.

يدور فيلم Kill Them All في تسعينيات القرن الماضي، تحكي عن جريمة قتل، التي تؤدى إلى حملة انتقام، جنبا مع شرطي سابق يشرب الخمر يتعاون لإنزال العقاب على مسبب الجريمة.

قامت ماهوني بإخراج حلقات من عدة مسلسلات مثل Power and American Crime، ولكنها اكتسبت شهرة عندما تم اختيارها كـ مخرجة للوحدة الثانية لـ Rise of Skywalker.

Advertisements

كما أعلنت شركة Paramount عن تأجيل طرح فيلم الممثل العالم مايكل يى جوردن الجديد Without Remorse، من 18 سبتمبر المقبل إلى 2 أكتوبر من نفس العام، العمل الجديد من إخراج ستيفانو سوليما وتأليف تايلور شيريدان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، فيلم Without Remorse هي قصة أصل جون كلارك، الذي يلعبه جوردان، ضابط العمليات البحرية الذي تحول إلى وكالة المخابرات المركزية والذي يعمل على الانتقام بعد مقتل صديقته على يد أحد تجار المخدرات في بالتيمور.

كما أجلت شركة Paramount مواعيد طرح الجزء الثاني من فيلم الرعب A Quiet Place لأجل غير مسمى، حيث من المقرر أن تدرس موعدا جديدا وتعلن عنه لاحقا.