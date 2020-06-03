شكرا لقرائتكم خبر عن "كلنا مع بعض".. جواهر والليثى وطارق عبد الحليم يواجهون كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الأغنية الشعبية فى مقدمتهم طارق عبد الحليم وجواهر، لتقديم أوبريت غنائي بعنوان "كلنا مع بعض"، من كلمات عبد المنعم طه، وألحان مصطفى غانم، وتوزيع أسامة كمال، وهندسة صوت محمد جودة، وإخراج ديدا العلى، ويشارك فى الأوبريت من المطربين هيثم سعيد، وطارق عبد الحليم، ودومينيك حورانى، وإسماعيل الليثى، ونجوان، وعلى حسين، وسما نوح، وأحمد حلمى والجزائر عبد النور حسن، مصطفى غانم.



إسماعيل الليثى والملحن مصطفى غانم والشاعر عبد المنعم طه

ويشارك من الفنانين والرياضيين كلا من ميسرة، وعادل شعبان، وأحمد حسام ميدو، وكرم جابر، وعصام الحضرى، وندى نبيل، وأحمد سالم، ومراد فكرى.

يقول ملحن الأغنية مصطفى غانم لـ"الخليج 365"، إن الهدف من الأوبريت توعية المواطنين للجلوس فى منازلهم بعد إنتشار فيروس كورونا، معربا عن أمنياته أن يحقق الأوبريت مراده.

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جواهر والملحن مصطفى غانم

من ناحيه أخرى طرح إسماعيل الليثى مؤخرا دعاءً دينيا جديدا يحمل اسم "كنت بغلط" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهو من كلمات سامح الكومى، وألحان كريم نيازى، وتوزيع حماده عصمت وهندسة صوت محمد الجيار.



سما نوح

كما أنتهى المطرب الشعبى إسماعيل الليثى مع الفنانة فيفى عبده من تسجيل دويتو جديد يحمل اسم "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، حسبما أكد الملحن تامر كروان لـ"الخليج 365".



طارق عبد الحليم