شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة تطرح "شروط" يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة الأردنية نداء شرارة مع الملحن محمود أنور، فى أغنية سينجل جديدة تحمل اسم"شروط"، من كلمات إيهاب غيث، وتوزيع جان مارى رياتشي، ومن المقرر طرحها يوم الجمعة المقبل على يوتيوب.

وكانت المطربة نداء شرارة طرحت مؤخرًا، وتحديدًا في شهر رمضان المنقضى، دعاء دينيا بعنوان "إنى ظلمت نفسى"، وتقول كلمات الدعاء: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم".

وطرحت نداء شرارة مؤخرًا أغنيتها "حكايتى" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين فى دار الأوبرا وساقية الصاوى.

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.