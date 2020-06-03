أحمد العوضي مهاجمًا المتنمرين: "من عاب ابتلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى: هاجم الفنان أحمد العوضي المتنمرين في المجتمع، عبر حسابه على "فيسبوك". وكتب العوضي: "آفة المجتمع التنمر.. كل واحد بيتنمر على التاني وقبل ما ينام يقوم كاتب بوست (أنا بحب كل الناس).. كل واحد يعدل نفسه الأول ويركز مع حاله بدل التنمر علي خلق الله ومين لابس إيه ومين شكله إيه، من عاب ابتلي". وعُرض للفنان أحمد العوضي مسلسل "الاختيار" في رمضان الماضي، إذ جسد شخصية الإرهابي هشام العشماوي.

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